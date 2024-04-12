Ход реконструкции липецких очистных сооружений и планы по утилизации осадка сточных вод губернатор региона Игорь Артамонов обсудил с руководством Росводоканала, концессионером и подрядчиком. При модернизации объекта планируют использовать на очистных установку для сушки и сжигания осадка сточных вод. Изначально её хотели закупить у специализированной итальянской компании. Сейчас предприятие собирается отказаться от этого.

«В связи с геополитической обстановкой некоторые технологии оказались для нас закрыты, проблемы с логистикой остаются, а дальше начнутся ещё и сложности с сервисом. Пока далеко не зашли, решили поменять технологию на нашу, отечественную. Как вариант рассматриваем каталитическую установку сжигания осадка», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Руководитель дирекции по промышленным технологиям ГК «Росводоканал» Олег Николаенко отметил, что каталитическая установка сжигания осадка получила положительные заключения экологической и государственной экспертиз и уже эксплуатируется в Омске. В основе технологии – метод каталитического окисления. Он более экологичный, чем традиционное сжигание или складирование отходов на полигонах. При этом работает при более низких температурах, чем аналоги, что даёт возможность снизить количество вредных выбросов и сократить негативное воздействие на окружающую среду.

«Обсудим с экспертами. Выберем оптимальный вариант. Главная задача реконструкции очистных – снижение негативного воздействия на экологию областного центра – остаётся неизменной», – подчеркнул губернатор.

В ходе встречи отмечалось, что нужно будет внести изменения в проектно-сметную документацию. С подрядчиком достигнуты договорённости о минимизации сдвигов по срокам. Количество рабочих и техники на объекте будет увеличено.

Реконструкция городских очистных сооружений РВК-Липецк в рамках заключённого концессионного соглашения стартовала в третьем квартале 2023 года. Проект направлен на улучшение экологии и входит в долгосрочную программу развития и модернизации системы водоотведения областного центра.