25 мая стартовал основной этап сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Более 200 одиннадцатиклассников написали государственный выпускной экзамен по русскому языку. «В этом году из-за пандемии пройти итоговую аттестацию в форме ГВЭ могут не только участники с ограничениями по здоровью и обучающиеся, находящиеся в местах лишения свободы, но и все выпускники, не планирующие поступать в вуз», – рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Для проведения ГВЭ на территории Липецкой области задействовано 14 пунктов проведения экзамена, из них три – на дому. Во всех пунктах будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. ГВЭ по всем учебным предметам начался я в 10.00. Для выполнения заданий по русскому языку допускается использование орфографических и толковых словарей. Свои результаты выпускники узнают не позднее 8 июня. Следующий государственный выпускной экзамен – математику – одиннадцатиклассники будут сдавать 28 мая. 8 июня предусмотрен резервный срок для сдачи по русскому, а 16 июня – резерв по математике. Сдать экзамены в резервные сроки смогут обучающиеся, пропустившие или не завершившие написание работы в основной день по болезни или иной уважительной причине, а также получившие неудовлетворительный результат. Лицам с ограничениями по здоровью для получения аттестата достаточно сдать по их выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.

«Областная власть делает всё, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.