30 мая на сдачу экзамена по русскому языку заявилось 4598 выпускников Липецкой области. ГИА будет проходить в 46 пунктах проведения экзамена, из них 14- на дому.

Традиционно за экзамен по русскому языку одиннадцатиклассники региона получают наибольшее количество баллов. (24-26 % высокобалльники от 80-100 баллов).

Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Время выполнения — 3 часа 30 минут.

Экзамен по русскому языку является обязательным предметом для получения аттестата. Для этого необходимо набрать 24 балла (приказ Рособрнадзора №876 от 26.06.2019г.). Для поступления в высшее учебное заведение, выпускник должен набрать не менее 40 баллов (приказ Министерства науки и высшего образования №713 от 05.08.2021г.).

Результаты участники экзамена узнают не позднее 17 июня. Следующим станет экзамен по профильной математике (2 июня).

Напомним, что во всех аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение. В присутствии участников экзамена печатается полный комплект экзаменационных материалов, сканируются бланки участников ЕГЭ после экзамена. После этого работы отправляются в региональный центр обработки информации по защищенным каналам связи.