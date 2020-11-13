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Липецкие ОМОНовцы провели операцию по задержанию лиц, подозреваемых в похищении человека

8 минут назад
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Бойцы ОМОН управления Росгвардии по Липецкой области оказали содействие сотрудникам территориальных управлений СК РФ и МВД в задержании лиц, подозреваемых в похищении человека с применением насилия, опасного для жизни.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в Липецке установлены граждане, причастные к совершению преступления. Ими оказались 41-летний мужчина, ранее судимый за вымогательство, и его 32-летний знакомый.

После их задержания потерпевший опознал похитителей, возбуждено уголовное дело.

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