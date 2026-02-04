Липецкие онкологи сохранили голос пациентке с крупной опухолью щитовидной железы

Врачи Липецкого областного онкологического диспансера прооперировали 72-летнюю пациентку с крупной опухолью щитовидной железы. Поражённый орган был увеличен в 6-7 раз. Женщине было сложно глотать и дышать.

Онкологи провели комбинированную тироидэктомию — удалили щитовидную железу вместе с ближайшими лимфоузлами. Чтобы во время операции не задеть ведущие к голосовым связкам гортанные нервы, сохранив женщине возможность говорить, врачи использовали нейромониторинг. По словам докторов, раньше такие ювелирные вмешательства были доступны только в федеральных центрах, а теперь благодаря открытию нового хирургического корпуса в диспансере проводятся в Липецке.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил мастерство оперирующих онкологов, подчеркнув при этом важность медицинских осмотров для жителей региона. «Любой медик скажет, что в онкологии главное – ранняя диагностика. В 90% случаев рак можно вылечить, если выявить на самой ранней стадии. Тут, как минимум, не стоит пренебрегать диспансеризацией, которую мы проводим по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Обследоваться нужно регулярно, даже когда ничего не болит», — сказал руководитель области.

Игорь Артамонов также анонсировал старт очередного сезона профилактической акции «Онкодесант». «Специалисты приедут в районные больницы, осмотрят пациентов на месте. При малейшем подозрении сразу направят на дообследование. По ссылке – расписание выездов. Если вас что-то беспокоит – не ждите планового осмотра. Обратитесь к врачу», — призвал губернатор.

С 2023 года смертность от онкологических заболеваний в Липецкой области снизилась на 7,9%, а это сотни спасённых жизней.