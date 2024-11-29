Врачи Липецкого областного онкодиспансера спасли пациента от онкологии и сохранили поражённый новообразованием орган. Мужчина поступил к ним после диспансеризации, во время которой ультразвуковым исследованием у него выявили опухоль в 3,5 сантиметра. Пациента дообследовали и подготовили к операции.

Лапараскопическую резекцию почки выполнял заведующий 3-м хирургическим отделением Андрей Курышкин. Во время операции доктор использовал 3D-очки, которые делают изображение на экране эндоскопа объёмным. За счёт этого новообразование удаляют, практически не повреждая здоровые ткани. Нетравматичность лапараскопии, которую выполняют через проколы тканей брюшной стенки, ускоряет реабилитацию. Кроме того, операция органосохраняющая.

«Почка у пациента сохранится, мы удалили только опухоль. На следующий день после операции мужчина будет ходить, а через 6-7 дней сможет выписаться», — комментирует Андрей Курышкин.

Шестиэтажный хирургический корпус Липецкого областного онкодиспансера с девятью операционными был построен по нацпроекту «Здравоохранение», открыт при участии Президента РФ Владимира Путина и главы Минздрава Михаила Мурашко. За девять месяцев 2024 года здесь выполнили около 7 тысяч высокотехнологичных операций: малоинвазивных эндоскопических, рентгенохирургических и реконструктивно-пластических.

«Искреннее спасибо нашим докторам, что берутся за самые разные случаи, не деля на лёгкие и тяжёлые. Спасают жизни. Пациентам здоровья. И не относитесь скептически к диспансеризации, друзья. За день она спасла жизнь как минимум одного человека», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.