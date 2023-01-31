Липецкие особенные дети в Липецк завоевали девять медалей на Единых играх по программе Специальной олимпиады России, которые прошли в Казани. В столицу Республики Татарстан съехалось более двух тысяч спортсменов, тренеров и сопровождающих из 59 регионов России и Республики Беларусь. В их числе – 14 спортсменов из Липецка.

По итогам соревнований в копилке липчан девять медалей. «Золото» в беге на снегоступах завоевала Светлана Курдюкова. В плавании Константин Негребецкий взял «золото» и «серебро»., Сергей Исаев – «серебро» и «бронзу», Юлия Залетова – «бронзу». В командном зачете на эстафете Константин Негребецкий, Сергей Исаев, Юлия Залетова и Софья Бурлакова заняли второе место.

В танцевальном спорте Арина Родюкова и Михаил Губанов получили серебряные медали. Команда по мини-футболу завоевала бронзу. Наши спортсмены выступали в следующих дисциплинах – футбол, плавание, танцевальный спорт, бег на снегоступах. Ребят сопровождали их тренеры Илья Зиянгиров, Ольга Томилина, Илья Чейкин и Екатерина Высоцкая, руководитель проекта — Лилия Педан.

Занятия спортом для людей с нарушениями интеллекта и формирование сборной Липецкой области для участия в Специальной олимпиаде стали возможны благодаря проекту «Инклюзивная сборная Липецкой области по адаптивному спорту для лиц с ментальными нарушениями» ассоциации «Больше, чем добро». «Помощь липчанам разного возраста с ограниченными возможностями здоровья, формирование условий для их достойной жизни и самореализации – одна из важнейших составляющих социальной политики правительства Липецкой области», – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов.