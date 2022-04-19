Всероссийская Спартакиада специальной Олимпиады для людей с ментальными нарушениями здоровья открылась в Санкт-Петербурге. Участие в ней принимают спортсмены из 30 регионов России, в том числе и команда Липецкой области, в составе которой пять атлетов.

В течение четырех дней на разных площадках участников ждут соревнования по бочче, футболу, мини-футболу, пауэрлифтингу, фигурному катанию и художественной гимнастике. Липчане будут соревноваться в одиночных и командных состязаниях по бочче. В соперниках у них еще 14 команд. Занятия спортом для людей с нарушениями интеллекта и формирование сборной Липецкой области для участия во Всемирной специальной Олимпиаде стало возможным благодаря проекту объединения «Больше, чем добро» «Инклюзивная сборная Липецкой области по адаптивному спорту для лиц с ментальными нарушениями».

«Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – наша общая задача. Мы работает над тем, чтобы предоставить особенным жителям региона возможности для саморазвития, укрепления физической формы, демонстрации силы воли, достижений и побед в спортивной среде, в получении необходимых навыков, улучшении качества жизни и активной социальной адаптации», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.