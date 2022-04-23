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Липецкие особые спортсмены завоевали 13 медалей на Спартакиаде в Санкт-Петербурге

2 часа назад
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Соревнования Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады для людей с ментальными нарушениями здоровья завершились в Санкт-Петербурге. Липецкую область на ней представили пять атлетов в новом для региона виде спорта – бочче. Они соревновались с четырнадцатью командами. Всего участие в соревнованиях в соревнованиях по бочче, футболу, мини-футболу, пауэрлифтингу, фигурному катанию и художественной гимнастике приняли участие спортсмены из 38 регионов. Домой липчане везут 13 медалей разного достоинства – золото, серебро и бронза в личных и командных зачетах, а также приз зрительских симпатий.

«Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – наша общая задача. Мы работает над тем, чтобы предоставить особенным жителям региона возможности для саморазвития, укрепления физической формы, демонстрации силы воли, достижений и побед в спортивной среде, в получении необходимых навыков, улучшении качества жизни и активной социальной адаптации», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Занятия спортом для людей с нарушениями интеллекта и формирование сборной Липецкой области для участия во Всероссийской Специальной Олимпиаде стали возможны благодаря проекту «Инклюзивная сборная Липецкой области по адаптивному спорту для лиц с ментальными нарушениями» объединения «Больше, чем добро».

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