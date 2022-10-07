Сразу четыре медали завоевали липецкие спортсмены на Международных комплексных спортивных соревнованиях «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Турнир проходит в Сочи. В нём принимают участие около двух тысяч спортсменов из 12 стран.

Ранее липецкие спортсмены завоевали серебро и бронзу в лёгкой атлетике, теперь копилка нашей команды пополнилась четырьмя медалями в настольном теннисе. Серебряными призёрами соревнований стали Кристина Нечаева и Андрей Токарь. Бронзовые медали завоевали мастера спорта Валерий Кондауров и Марина Чижова. Тренируют спортсменов Юрий Старых и Илья Севостьянов.

«Наши спортсмены достойно представляют регион на этом турнире. Гордимся достижениями липецких паралимпийцев, которые своей волей к победе и высокими результатами заставляют будущих звёзд спорта верить в себя и не останавливаться на достигнутом», – прокомментировал руководитель региона Игорь Артамонов.