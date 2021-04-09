В липецких парках стартовала обработка от клещей. Специалисты приступили к работе сегодня около пяти часов утра. Первыми территориями, где началась обработка, стали парки Металлургов и Победы, а также Липецкое Городище, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказал представитель подрядчика, дезинсекция ведётся средствами на основе циперметрина, вещества отравляющего насекомых и клещей. Для людей препарат может быть опасен только непосредственно во время распыления. Поэтому в целях предосторожности работы по обработке мест массового отдыха ведутся очень рано, до первых посетителей. Важно, что по инструкции к препарату, стоит воздержаться от прогулок с домашними животными в парках в течение трёх-пяти дней после дезинсекции.

Одновременно на объекты выезжают восемь специалистов. На помощь им приходит техника — ранцевые мотоопрыскиватели с воздуходувкой и дезустановка: она закрепляется на машине, которая проезжает по аллеям парков. На обработку одного пространства уходит порядка трёх-четырёх часов. При распылении вещества особое внимание уделяется пешеходным дорожкам, зонам, граничащим с жилой застройкой, местам, где чаще всего отдыхают липчане.

Результаты проведённой работы проверят энтомологи Роспотребнадзора. Контроль выедет в парки на пятый и двадцатый день после обработки.

Планируется, что работы продолжатся в субботу в сквере имени Крупской в районе НЛМК, возле ДК «Рудничный». В понедельник дезинсекторы выйдут в Нижний парк и Быханов сад. Обработка парковой зоны «Сокол» и парка «Сказка» запланирована на вторник. Отметим, что график проведения обработки может измениться в связи с погодными условиями — сильный дождь в первые два дня после распыления препарата может смыть его, поэтому специалисты ориентируются на прогнозы синоптиков.

Дезинсекция – хорошая мера профилактики, однако и она не может гарантировать 100% защищённость. Поэтому тем, кто планирует отправиться на прогулку в парк или лес, советуют выбирать одежду, максимально закрывающую тело, пользоваться репеллентными и акарицидными средствами и периодически осматривать себя. При обнаружении клеща на теле следует обратиться за помощью к медикам.