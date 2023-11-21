Спортсмены липецкой региональной Федерации пауэрлифтинга привезли из Тулы медали Открытого чемпионата Тульской области по пауэрлифтингу. Вадим Казаков завоевал золото в весовой категории 83 кг и установил рекорд Липецкой области в жиме – 170 кг. Евгений Рябцев стал серебряным призёром в весовой категории 105 кг, бронзовым призёром в абсолютном зачёте и установил рекорд Липецкой области в приседе – 287,5 кг.

Открытый чемпионат и первенство Тульской области по пауэрлифтингу в дисциплинах «жим классический» и «троеборье классическое» проходили с 17 по 19 ноября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник». Участниками соревнований стали более 240 спортсменов из Москвы, Тульской, Воронежской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Костромской и Калужской областей.

«Поздравляем спортсменов. Они показали не просто отличный результат, но и лучший для Липецкой области. Теперь это планка, к которой должны стремиться другие пауэрлифтеры региона, а сами рекордсмены – стараться сделать лучше», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.