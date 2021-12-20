Итоги уходящего года и пути развития обсудили во время рабочей встречи члены Липецкой региональной общественной организации «Союз пчеловодов». На заседании говорилось, что по состоянию на 1 января 2021 года в хозяйствах всех категорий имелось 30,8 тыс. пчелосемей. Это 104% к уровню прошлого года, в том числе в сельхозорганизациях – 0,28 тыс. ед. (90%), КФХ и ИП – 0,9 тыс. ед. (147%), личных подсобных хозяйствах 29,5 тыс. ед. (103%). За 2020 год производство товарного меда во всех категориях хозяйств составило 838 тонн, или 136% к уровню прошлого года. На долю личных подсобных хозяйств приходится 94% всего производимого в Липецкой области меда.

Председатель правления регионального «Союза пчеловодов» Андрей Куликов рассказал об итогах работы организации в текущем году. Он сообщил, что общегодовое производство меда в регионе приближается к 1 тысяче тонн. Для предупреждения и предотвращения нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов для своевременного оповещения о предстоящих обработках сельскохозяйственных угодий создана группа «Оповещение пчеловодов Липецкой области» в мессенджере «Telegram». Также работает сайт http://Спаси-пчел.рф, где сельхозтоваропроизводители области имеют возможность оперативно оповещать пчеловодов об используемых препаратах, дате, времени и месте проведения обработок посевов. По словам экспертов, между агропредприятиями и пчеловодами налажен конструктивный диалог.

В этом году проводилась активная работа по популяризации пчеловодческой продукции, в том числе с привлечением средств массовой информации для знакомства с процессом получения меда и рассказа о его разнообразии. Также состоялись ярмарки пчеловодческой продукции и несколько акций социальной направленности. В частности, «Союз пчеловодов» выступил спонсором в турнире по рыбалке для детей с ограниченными возможностями здоровья, на котором всем участникам были вручены сладкие подарки – мед с пасек пчеловодов Липецкой области.

Кроме того, Андрей Куликов сообщил о том, что весной этого года создан «Союз пчеловодов России», в который вошли 56 регионов, в том числе Липецкая область. Уже проведены совместные совещания, где обсуждались проблемные вопросы, в частности, реализация пчеловодческой продукции. В Липецкой области сформирован реестр пчеловодов региона, в который вошли 2324 пасеки, в основном в личных подсобных хозяйствах населения. Информация о них направлена в Минсельхоз РФ для дальнейшего включения в общероссийский единый реестр. Это позволило аграриям проводить более качественное информирование пчеловодов о применении средств защиты растений во время медоноса.

Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих на рабочей встрече отметил, что липецкая пчеловодческая продукция качественная и востребованная, объемы производства достаточные. «С учетом заинтересованности стран Европейского Союза перед пчеловодами области стоит задача выхода на международный рынок», – сказал Олег Долгих. В свою очередь Андрей Куликов подчеркнул, что работа в этом направлении ведется: «В Нижнем Новгороде готовится площадка по экспорту меда. И пчеловоды из районов Липецкой области уже отправили мед на анализ».