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Липецкие педагоги борются за звание «Флагмана образования»

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В Ярославле стартовал полуфинал Всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школы». Участие в нем принимают руководители учебных заведений, классные руководители и учителя-предметники из ЦФО.

За победу будут бороться около 200 учителей, в том числе 6 команд из Липецкой области. Это педагоги школ № 12, 60, 26, 70, 64 города Липецка и школы села Афанасьево Измалковского района.

С 11 по 13 марта будет организован нетворкинг «Диалог профессионалов», пройдут дебаты по актуальным вопросам системы образования, конкурсные мероприятия, посвящённые школьному проектированию, образовательные тренинги.

По итогам восьми полуфиналов 100 команд станут участниками заключительного этапа конкурса.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Образование».

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