В Санкт-Петербурге стартовал финал профессионального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участие в нем принимают 99 команд из 44 регионов России.

Липецкую область в финале представляют 2 команды гимназии №12 и команда гимназии №19 города Липецка.

Всероссийский конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

Финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров.

Победители будут объявлены 20 марта. Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование».