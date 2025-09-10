Липецкие педагоги будут бороться за звание лучшего учителя родного языка и литературы

Два липецких педагога представят регион на всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Учитель школы №51 г. Липецка Юлия Ситникова и воспитатель детского сада №119 г. Липецка Мария Киселева поборются за победу в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста» Липецкую область будут представлять

В этом году в состязания участвуют 120 педагогов из 87 регионов страны, представляющие 38 родных языков. Ольга Мазурова, педагог из школы № 77 Липецка, призер Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2024» заняла почетное место в жюри. Педагоги представят собственные эффективные методические практики преподавания родных языков и литератур, продемонстрируют умения анализировать и систематизировать педагогический опыт, опираясь на современные социокультурные тенденции и стратегические ориентиры в сфере образования.

«Учителя родного языка — это хранители живого слова, на этом держатся наши культура и идентичность. Очень радует, что именно наши педагоги будут делиться липецким опытом на всероссийской арене. Их труд — это инвестиция в будущее наших детей. Желаю им победы, вдохновения и новых творческих открытий!», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» проводится Министерством просвещения Российской Федерации с 2022 года. Конкурс направлен на повышение престижа профессии и социального статуса учителей родного языка и родной литературы и воспитателей, реализующих основные образовательные программы на родном языке.