Липецкая область присоединилась к Всероссийской акции «100 баллов для победы». Она инициирована Рособрнадзором семь лет назад. В рамках проекта выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, проводят мастер-классы для старшеклассников.

«Липецкая область ежегодно принимает участие в этой акции. Каждому одиннадцатикласснику, готовящемуся к сдаче ЕГЭ, интересен опыт тех, кто уже сдал единый госэкзамен. В этом году мы решили расширить рамки проекта и впервые привлекли к нему педагогов», – рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

В Липецкой области впервые своим опытом успешной подготовки к экзамену поделятся представители научного педагогического сообщества. Четыре учителя, которые сами сдали экзамены на высшие баллы, раскроют свои секреты.

«Я 20 лет работаю в школе и почти столько же готовлю ребят к ЕГЭ. В прошлом году я решила сама сдать биологию. Мой результат – 98 баллов. И теперь я точно знаю, что в плане подготовки выпускников к экзаменам, я иду в правильном направлении», – поделилась Ирина Алиева, учитель химии и биологии елецкой школы №1 имени М.М. Пришвина.

«Самое главное – соблюдать баланс между работой и отдыхом. Если грамотно распределить нагрузку, то подготовку к ЕГЭ можно совместить с любимым хобби. Следите за здоровьем и не допускайте моральной перегрузки. Слушайте себя», – посоветовал заместитель директора липецкой инженерно-технологической школы №27 Антон Волокитин, сдавший ЕГЭ на 94 балла.

Практические советы выпускники также получат от учителя английского языка липецкой школы №48 Виктории Дороговой и елецкого педагога из школы №19 Ульяны Федюшиной.

Всероссийская акция «100 баллов для победы» в регионе проходит онлайн. Трансляция доступна в сообществе «Образование и наука в Липецкой области» в социальной сети ВКонтакте и на канале в Youtube. К проекту в Липецкой области подключились все муниципалитеты.