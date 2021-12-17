Интенсив «Финансовая грамотность в образовании Липецкой области прошел в областном центре, сообщает региональное управление образования. Его целью стала актуализация направлений повышения финансовой грамотности, обмен лучшими практиками по обучению основам финансовой грамотности, экономическому воспитанию детей и молодежи, развитие навыков педагогов по использованию цифровых инструментов в преподавании основ финансовой грамотности, формирование проектного мышления у педагогов.

«Повышение финансовой грамотности – это важная социальная задача, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. — Сегодня крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджет, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги».

Обучение педагогов школ и профессиональных образовательных организаций проходило на площадках регионального института развития образования и детского технопарка «Кванториум». Перед гостями выступили управляющий отделением по Липецкой области Банка России Дмитрий Чебряков, председатель совета директоров Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Елена Родионова, ректор института развития образования Инесса Шуйкова. Дистанционно актуальной информацией поделились эксперты Дирекции НИФИ Минфина РФ.

В форматах панельной дискуссии, образовательной сессии, творческих мастерских, мастер-класса и проектных сессий участники интенсива обсудили роль финансовой грамотности в финансовом благополучии каждого человека, современные вызовы финансового просвещения и ответы на них. Особенностью образовательной программы стал мастер-класс по освещению тем финансовой грамотности в СМИ и социальных сетях образовательных организаций. Закончился интенсив разработкой проектов деловых игр, кейсов и работой творческих мастерских.

Организатором обучающего интенсива выступил региональный центр финансовой грамотности, который действует при институте развития образования Липецкой области.