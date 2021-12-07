Липецкие педагоги признаны лучшими учителями здоровья по итогам всероссийского конкурса. Финальный этап XI и XII конкурса «Учитель здоровья России» проходил в республике Коми с 1 по 3 декабря. Он направлен на повышение профессиональной компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья у детей и работников системы образования. Его участниками стали педагоги школ, колледжей, учреждений дополнительного образования. Всего 70 учителей из 40 регионов страны.

Финальный этап проходил в дистанционном формате в два тура. В первом оценивалась творческая презентация участников конкурса, во втором – творческая импровизация. Победителем в номинации «За инновации» XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» стала преподаватель Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова Татьяна Кравченко. В номинации «За молодость и талант» XII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» лучшей признана учитель школы №10 города Ельца Диана Заикина.

Абсолютными победителями конкурса липецкие педагоги становились дважды – в 2016 и 2019 годах. Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по образованию и науке. «Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает глава региона Игорь Артамонов.