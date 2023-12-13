Педагоги липецкого детского сада представят воспитательную практику на Форуме наставников — 2023. Финал пройдет в Москве 20-22 декабря. В нем примет участие команда детского сада № 2 Липецка во главе с заведующим Иваном Чернышовым. Коллектив детского сада победил в региональном этапе Форума. Педагоги презентуют свою практику наставничества и будут бороться за включение ее во Всероссийский банк лучших практик наставничества. В основе практики «Педагогика наставничества — 2.0» лежит концепция создания доступной социокультурной развивающей среды для профессионального развития и становления личности будущего педагога.

«Липецкие педагоги всегда идут в ногу со временем, творчески подходят к своему делу, активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов», – считает губернатор Игорь Артамонов.