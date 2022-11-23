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Учителя гимназии №12 Липецка примут участие в финале Всероссийской метапредметной олимпиады «Команда большой страны в Москве. Победитель регионального этапа, организованного Центром непрерывного повышения профессионального мастерства Института развития образования, был определен из числа 11 команд-участниц общеобразовательных организаций Липецкой области.

«Мы гордимся педагогами Липецкой области. Качество образования в нашей области с каждым годом растет, становится больше стобалльников и педагогов, получающих заслуженные награды в федеральных конкурсах. Учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Итоговое состязание олимпиады пройдет в Москве с 7 по 9 декабря. В команду финалистов вошли: Китаева Ирина, учитель математики, капитан команды; Галина Мелузова, учитель информатики; Виктория Чернышева, учитель географии; Александра Иванищева, учитель русского языка и литературы. Всероссийские профессиональные олимпиады для учителей проводятся по инициативе Министерства просвещения РФ с 2021 года.