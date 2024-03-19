Липецкие педагоги принимают участие в Национальной премии «Россия – мои горизонты». Свыше трёх тысяч участников со всей страны представили лучшие инициативы, проекты и достижения в области профориентации, которые помогают российским школьникам выбрать будущую профессию. Липецкая область на конкурс представила 14 проектов.

«Профориентация – важная составляющая обучения. Школьники должны иметь реальное представление о том, какие специальности востребованы на рынке труда в регионе и какие перспективы у них будут после получения профессии. В этом заинтересованы не только юноши и девушки, но и работодатели. Сегодняшние школьники и студенты – это рабочие кадры завтрашнего дня», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Премия проводится Фондом Гуманитарных Проектов, федеральным оператором программы «Билет в будущее» в России. Созданная при поддержке Минпросвещения России, она подводит итоги пятилетки стремительного развития профориентации в стране. За прошедшие годы проект «Билет в будущее» охватил 4 миллиона школьников и более 60 000 педагогов, а также почти 5000 партнеров и экспертов, региональных операторов. С учебного года 2023-24 возможности российских школьников расширились до безграничных горизонтов благодаря единой модели профориентации, где внеурочная деятельность представлена курсом «Россия – мои горизонты». В марте экспертная комиссия рассмотрит проекты участников и определит номинантов. Торжественная церемония пройдет уже этой весной 2024 года.