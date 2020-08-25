Липецкие педагоги проходят обучение для работы в Центрах «Точка роста»

Детский технопарк «Кванториум» совместно с региональным институтом развития образования проводит очные сессии для учителей технологии Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В новом учебном году они откроются на базе сельских школ Липецкой области. Обучение организовано Фондом новых форм развития образования — федеральным проектным офисом национального проекта «Образование».

Педагоги уже прошли специализированный онлайн-курс «Гибкие компетенции». На очной сессии они приобретут навыки работы с высокотехнологичным оборудованием (3D-принтерами, квадрокоптерами, VR-шлемами). Программа обучения включает в себя лекции, решение кейсов, мастер-классы по направлениям: программирование (IT); разработка виртуальной реальности; 3D-моделирование и 3D-печать (VR/AR); беспилотные летательные аппараты (АЭРО); робототехника (ПРОМРОБО); геоинформационные технологии (ГЕО); промышленный дизайн и проектирование материальной среды (ПРОМДИЗАЙН). Полученные знания и компетенции будут применяться учителями Центров «Точка роста» при разработке педагогических сценариев по предметным областям.

Справочно

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и направлены на модернизацию сельских школ в РФ. Цель проекта – обновить и модернизировать материально-техническую базу школ, чтобы в перспективе дети из сельской местности и малых городов могли приобщаться к современным технологиям. Инфраструктура «Точек роста» может использоваться во внеурочное время для повышения цифровой грамотности, развития общекультурных компетенций, проведения различных мероприятий не только для детей, но и для взрослых.

С нового учебного года учащиеся сельских школ будут изучать предмет «Технология» на новом учебном оборудовании. После учебных занятий у детей будет возможность получить дополнительное образование, записавшись в кружок технического профиля. В Центрах «Точка роста» ребята смогут создать свой проект, реализовать творческий потенциал, принять участие в региональных и федеральных конкурсах, олимпиадах, форумах, слетах и сменах дневного пребывания.