Летом в местах детского отдыха педагоги Липецкой области организуют акции по пропаганде правильного и безопасного поведения на дорогах в рамках областного профильного фестиваля «Мы выбираем жизнь». Такая встреча прошла и в лагере дневного пребывания «Спутник», который действует на базе Центра образования, реабилитации и оздоровления.

Педагоги при содействии методистов из городского учреждения дополнительного образования «Экосфера» подготовили для ребят развлекательно-обучающую программу, посвященную Правилам дорожного движения и транспортной безопасности. Для лучшего усвоения тематических знаний они использовали видеоролики и разнообразные виды рукоделия.

«Дети познакомились с видеосюжетом, посвященным истории создания движения юных инспекторов. Затем активно участвовали в викторине на знание Правил дорожного движения. Ребята также посетили мастер-класс, во время которого сделали дорожные знаки из бумаги. Школьники соревновались в конкурсе рисунков по теме безопасного поведения на дорогах, участвовали в танцевальном флешмобе «Молодое поколение за безопасное движение», – сообщили в Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области. Все юные участники были награждены сладкими призами.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.