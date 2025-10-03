Липецкие педагоги стали лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов

Сразу два педагога из региона стали одними из лучших в стране. Руководитель школы №34 Липецка Ольга Клименко – призёр Всероссийского конкурса «Директор года России». Итоги конкурса подвели сегодня в Московской области и признали липчанку одной из лучших в стране.

Учитель русского языка и литературы гимназии №12 Липецка Александра Иванищева стала призёром конкурса «Учитель года России-2025». Всего за победу в финале боролись 20 педагогов. Призёрами стали шесть человек. Им вручили Малых хрустальных пеликанов.

«Успех наших учителей на всероссийском уровне – закономерный результат системной работы по развитию образования в регионе. Мы создаём все условия для профессионального роста педагогов, поддерживаем инновационные подходы в обучении и гордимся, что липецкие учителя задают высокие стандарты качества образования для всей страны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.