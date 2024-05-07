Заместители директоров по учебной, воспитательной работе, курирующие профориентационную деятельность в школе и педагоги-навигаторы Липецкой области сели за парты. Для них стартовал образовательный интенсив по стратегическому управлению и эффективной реализации Единой модели профориентации в образовательных организациях. Обучение пройдет в режиме онлайн на платформе проекта «Билет в будущее». На занятиях слушателям курса помогут структурировать знания в вопросах современной профориентации с помощью видеолекций, презентаций и других информационно-методических материалов. После теории участникам интенсива будет предложено выполнение практических заданий и итогового теста.Пройти образовательный курс администраторы профориентации в школах могут до 1 сентября на платформе. Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» действует с 2018 года в 89 регионах страны и г. Байконур в рамках нацпроекта «Образование», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

«Профориентация – важная составляющая обучения. Школьники должны иметь реальное представление о том, какие специальности востребованы на рынке труда в регионе и какие перспективы у них будут после получения профессии. В этом заинтересованы не только юноши и девушки, но и работодатели. Сегодняшние школьники и студенты – это рабочие кадры завтрашнего дня», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.