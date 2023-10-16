Три липецких педагога вышли в финал конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это директора липецких школ № 34 и № 27 Ольга Клименко и Александр Мочалов и учитель информатики гимназии №64 Татьяна Морозова. В региональном полуфинале они стали лучшими среди 30 педагогов. Соревнования среди проходили на площадке школы №1 в городе Грязи. Организатор очного полуфинала в регионе — Институт развития образования Липецкой области. Полуфинальные соревнования состояли из блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств конкурсантов, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность работы работников сферы образования.

Для участников конкурса были организованы мастер-классы от победителей всероссийских профессиональных конкурсов, образовательная экскурсия по школе №1. Финальные испытания пройдут в ноябре. Педагогов ждут командные и индивидуальные конкурсные этапы. В программе дискуссионные площадки, круглые столы с участием ведущих экспертов в сфере образования, профессиональные, творческие мастерские и многое другое.

«Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Такие управленцы должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры – это залог победы», – считает губернатор Игорь Артамонов.Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.