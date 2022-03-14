Липецкие педагоги вышли в финал Всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа» по итогам очного полуфинала, который проходил на площадке Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского. Участие в профессиональном смотре принимают руководители учебных заведений, классные руководители и учителя-предметники из Центрального федерального округа, причем как опытные, так и молодые специалисты.

Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности школы. В течение трех дней конкурсанты прошли испытания «Дебаты», в рамках которых участники отстаивали позиции на актуальные темы в сфере образования, приняли участие в деловой игре «Школьный проектный офис» и кейс-турнире, где им были предложены управленческие, психолого-педагогические и методические ситуации, которые требовали решения. По результатам выполненных заданий был сформирован индивидуальный рейтинг каждой команды.

Во второй день в рамках просветительской программы состоялась лекция доктора психологических наук, ректора Уральского государственного педагогического университета Светланы Минюровой «Эмоциональный интеллект в цифровой образовательной среде». На лекции обсуждалась роль надпрофессиональных навыков, в том числе умения распознавать эмоциональный настрой других людей, управлять собственными эмоциями в условиях массового распространения высокотехнологичных устройств, активного использования последних в процессе образования, формирования цифровых образовательных экосистем.

Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» подали почти 37 тыс. человек из всех регионов России. В финале, который пройдет в сентябре 2022 года в Санкт-Петербурге, Центральный федеральный округ представят по четыре команды из Липецкой области и Москвы, две команды от Московской области, а также по одной команде из Ивановской, Калужской и Тамбовской областей. От Липецка бороться за победу будут педагоги школ №№12, 26, 60 и 70. «Учительское сообщество Липецкой области всегда идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Минпросвещения России. Он направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма. За время заявочной кампании на сайте конкурса зарегистрировались почти 37 тысяч участников.