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Липецкие пенсионеры могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету-2021»

4 минуты назад
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Жители Липецкой области старше 50 лет могут подать работу на VII Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2021». Заявки принимаются до 14 октября. 

Конкурс проводится  по шести номинациям: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;  «Мои интернет-достижения»;  «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»; «Моя общественная интернет-инициатива»; «Мой интернет-проект»; «Я – интернет-звезда».

«Компьютерная грамотность пенсионеров –  необходимость. Знание компьютера, умение  пользоваться интернетом повышает для пожилых людей доступность  государственных социальных услуг, помогает им находить нужную информацию самостоятельно, а также расширять возможности общения,  – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Власть должна оказывать пенсионерам всестороннюю поддержку, в том числе и в организации курсов компьютерной грамотности». 

Для участия необходимо подать заявку на сайте: https://azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии. В ноябре-декабре 2021 года в Москве состоится объявление  итогов и награждение победителей.  Конкурс проводится «Пенсионным фондом России» и ПАО «Ростелеком».  Содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию  компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения. В прошлом году в конкурсе приняло участие более 5 000 пенсионеров из 78 регионов. Все работы размещены на сайте: https://azbukainterneta.ru/ в разделе «Конкурс» – https://azbukainterneta.ru/konkurs/works/.

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