Жители Липецкой области старше 50 лет могут подать работу на 10 Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2024». Заявки принимаются по 4 октября. Конкурс проводится по номинациям: «Мои интернет-достижения»; «Моя общественная интернет-инициатива»; «Я — интернет-звезда»; «Семейная интернет-история»; Спецноминация для преподавателей «Мои авторские разработки».

«Компьютерная грамотность пенсионеров – необходимость. Знание компьютера, умение пользоваться интернетом повышает для пожилых людей доступность государственных социальных услуг, помогает им находить нужную информацию самостоятельно, а также расширять возможности общения, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Власть должна оказывать пенсионерам всестороннюю поддержку, в том числе и в организации курсов компьютерной грамотности».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурс» и далее пункт «Заявка на участие», приложить свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия.

За 9 лет с 2015 года участниками конкурса стали более 35 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. Более 227 участников стали победителями и призѐрами конкурса. Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru. Лучшие из них публикуются в «Дзен» на канале «Спасибо интернету».

Конкурс проводится «Социальным фондом России» и ПАО «Ростелеком», также содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения. По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов — участников конкурса.