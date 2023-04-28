Старшее поколение Липецкой области может принять участие во Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2023». Он проводится в целях поддержки региональных программ активного долголетия, повышения качества жизни граждан старшего возраста, обеспечения права доступа к электронным социальным сервисам и услугам.

К участию приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и интернете как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы. Заявки принимаются до 23 октября 2023 года на сайте проекта в шести номинациях: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; «Мои интернет-достижения»; «Интернет-предприниматель»; «Моя общественная интернет-инициатива»; «Я – интернет-звезда»; «Спасибо моему учителю». Победителей определит конкурсная комиссия.

Организаторами конкурса являются «Социальный фонд России» и ПАО «Ростелеком», при содействии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения. За восемь лет проведения конкурса его участниками стали более 29 тысяч пенсионеров из 79 регионов России.

«В Липецкой области постоянно расширяется перечень активностей для людей старшего возраста, позволяющих им проводить свободное время с пользой для здоровья, а также получать новые знания и осваивать современные компетенции. В том числе у старшего поколения востребованы курсы по обучению компьютерной грамотности», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.