Жителей Липецкой области приглашают пройти онлайн-уроки финансовой грамотности для старшего поколения, которые проводит Банк России. Курс поможет пожилым людям лучше ориентироваться в мире финансовых продуктов и услуг.

Цикл уроков доступен на сайте. Он состоит из семи онлайн-занятий. Продолжительность в среднем – 45 минут. Лекторы расскажут слушателям о технологиях безналичных платежей, способах защиты от финансовых мошенников, оптимизации расходов, особенностях банковского вклада и другом. Впервые заявлена тема «Расширяем финансовые горизонты»: этот урок – о формах национальной валюты, их возможностях и преимуществах, сообщили в липецком отделении Банка России.

За участие в вебинаре можно получить сертификат. Для этого в начале каждого урока нужно ответить на несколько вопросов из анкеты, а также активно участвовать в обсуждении. Уроки продлятся до 13 декабря. Для прослушивания каждого необходима регистрация.

«Безусловно, навыки финансовой грамотности старшему поколению необходимы. Это поможет эффективно управлять своими доходами и расходами, сохранять накопления и обеспечивать свою финансовую безопасность в будущем», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.