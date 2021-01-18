Стартовал приём заявок на участие в областной литературной премии имени Ивана Бунина. Она присуждается один раз в два года, сообщает региональное управление культуры и туризма.

Соискателями могут быть авторы и (или) соавторы за литературные произведения, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в развитие культурного наследия, традиций липецкого края. Выдвигать претендентов на премию могут органы местного самоуправления, учреждения культуры и искусства, отделения творческих союзов.

«Липецкая земля богата культурными традициями и яркими деятелями искусства, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Такие творческие конкурсы необходимы для развития и сохранения творческого наследия, популяризации культуры».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта 2921 года по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, 1, 5-й этаж, управление культуры и туризма Липецкой области, кабинет 521, с 8:30 до 17:30, пятница — до 16.30. Перерыв с 13:00 до 13:48.