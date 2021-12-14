Юные липецкие пловцы стали одними из лучших на Всероссийской спартакиаде «Республика спорт». Она проводится среди детей-инвалидов по зрению. Липецкую область представили воспитанники ОБУ «Областная спортивно-адаптивная школа», сообщает региональное управление физической культуры и спорта.

Наша спортсменка Кристина Голосова завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров на спине, а также стала двукратным серебряным призёром в плавании вольным стилем на дистанциях 50 и 100 метров. Даниил Гусев выиграл серебро на дистанции 100 метров вольным стилем, кроме того, завоевал бронзовые медали в заплывах на 50 метров на спине и брассом.

«Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.