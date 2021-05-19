Победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников сегодня чествовали в администрации Липецкой области. С приветственным словом к самым умным школьникам региона обратились заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева.

«С каждым годом в регионе становится всё больше талантливой и перспективной молодёжи, отлично проявляющей себя в таких интеллектуальных состязаниях. В Липецкой области для этого создаются все условия», — отметил Анатолий Якутин.

Школьникам, их родителям и директорам образовательных учреждений вручили благодарственные письма администрации Липецкой области. «Ваша победа — это результат серьёзного труда. Мы гордимся вами и благодарим наставников, которые поддерживали вас на протяжении всех этапов олимпиады», — сказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

В 2021 году Липецкую область на всероссийском уровне представляли 38 человек из 21 школы региона. По итогам олимпиады в копилке достижений региона две победы. Лучшим юным химиком признан девятиклассник школы №20 Липецка Владислав Винокуров, по информатике отличился выпускник липецкой школы №68 Пётр Цопа. Ещё 11 юных липчан стали призёрами всероссийской олимпиады школьников.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю. Из числа призёров заключительного этапа по математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, астрономии формируются сборные команды Российской Федерации для последующего участия в международных олимпиадах.