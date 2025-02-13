Больше 30 липецких подростков накануне получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. Церемония прошла в Центре молодёжной карьеры. Паспорта ребятам вручила заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова.

Также юным липчанам рассказали о возможностях центра, где ребятам помогают стать настоящим профессионалами и найти работу мечты. Вместе с паспортом ребятам вручили издание Конституции России, сувениры и буклет про возможности «Пушкинской карты».

Получить первый паспорт в торжественной обстановке может любой ребенок в Липецкой области. Для этого нужно обратиться в МФЦ в течение 90 дней после того, как исполнилось 14 лет. С собой нужно взять свидетельство о рождении и документ, подтверждающий гражданство – если в свидетельстве нет соответствующей записи, а также две фотографии размером 3,5×4,5 см. Фотографию можно сделать прямо в МФЦ, там же оплатить госпошлину.

«Получение паспорта – важный день для каждого гражданина нашей страны. День, который запомнится на всю жизнь. Липецкие школьники могут получить свой первый паспорт в Центре молодежной карьеры и сразу узнать о возможностях – куда пойти учиться после школы, какую выбрать профессию. Это первый в России центр, где специализируются на профориентации и трудоустройстве молодежи. С молодыми людьми тут работают карьерные консультанты, психологи, талантологи. Специалисты центра проводят лекции, мастер-классы, выставки, ярмарки, викторины, квесты, индивидуальные и семейные консультации. Мероприятия рассчитаны на разные возрастные категории – здесь найдут подход и к младшим школьникам, и к подростками, и к выпускникам, и к студентам», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вручение паспортов в торжественной обстановке всем желающим происходит во вторую среду каждого месяца. Такая практика действует в МФЦ Липецкой области с марта 2023 года. Только в 2024 году больше двух тысяч ребят получили свой главный документ в торжественной атмосфере через центры «Мои Документы» Липецкой области.

Паспорт ребятам вручают заместители губернатора, руководители исполнительных органов власти, директор УМФЦ региона и представитель УМВД России по Липецкой области. В муниципалитетах – главы администраций, их заместители.