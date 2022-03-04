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Сотрудниками отдела полиции № 4 УМВД России по г. Липецку по подозрению в совершении покушения на открытое хищение товарно-материальных ценностей из сетевого продуктового магазина задержан 29-летний ранее судимый местный житель.

По имеющейся информации, злоумышленник путем разбития стекла проник в магазин, откуда пытался совершить хищение алкогольной продукции. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его в кратчайшие сроки.

Общая сумма ущерба превысила 11 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный с незаконным проникновением в помещение).

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.