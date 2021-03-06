В этом году 6 марта исполняется 25 лет со дня гибели кавалеров ордена Мужества подполковника милиции Ситникова Сергея Николаевича и старшего лейтенанта милиции Безрукавникова Сергея Юрьевича.

Заместитель командира СОБР «Феникс» УВД Липецкой области подполковник милиции Сергей Ситников и оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования старший лейтенант милиции Сергей Безрукавников погибли в один день – 6 марта 1996 года, на печально известной площади Минутка.

В тот день отряд Басаева практически захватил Грозный, и липецкий СОБР попал в окружение. Заместитель командира отряда Сергей Ситников погиб в тот момент, когда затаскивал в БТР раненого солдата, прикрывая парня собой. Старший лейтенант Сергей Безрукавников погиб на мосту через Сунжу, прикрывая огнем отход своих однополчан с ранеными, но сам спастись не смог. Из 300 бойцов сводной группировки российского СОБРа погиб каждый десятый. Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, оба офицера посмертно награждены орденами «Мужества».

В память о погибших сотрудниках 3 марта 2011 года в Липецке на здании средней общеобразовательной школы №24 была открыта мемориальная доска. Именно 24 школу окончил в свое время с золотой медалью Сергей Ситников.

В рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между Управлением МВД России по Липецкой области и межрегиональной общественной организации поддержки и содействия ветеранам специальных подразделений, проводится комплекс информационно-патриотических мероприятий, направленных на формирование в молодежной среде духа нетерпимости к различным проявлениям ксенофобии и экстремистской деятельности.

Так, при участии сотрудников УМВД России по Липецкой области и ветеранов МВД России, в образовательных учреждениях города Липецка состоялись «уроки мужества», посвященные памяти Сергея Ситникова и Сергея Безрукавника.

Уроки памяти прошли для учащихся 64 гимназии, 14, 24 и 43 школ города Липецка, а также для студентов Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.