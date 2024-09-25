Полицейские Липецкой области смогут получить до 350 тысяч рублей за победу в областном публичном конкурсе «На страже общественного правопорядка». Ранее вознаграждение было в виде подарков.

Денежные средства в размере от 100 тысяч до 350 тысяч рублей будут выдавать правоохранителям, занявшим с первого по пятое место соответственно. Всего премии получат 20 полицейских.

И премия, и конкурс проводятся ежегодно и являются формой поощрения за заслуги в охране правопорядка и профилактике преступлений. «Наши полицейские обеспечивают соблюдение законов и поддерживают порядок. Благодаря их работе мы можем чувствовать себя в безопасности. Безусловно, важно финансово стимулировать правоохранителей в рамках конкурса за особые достижения», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.