Липецкие полицейские занялись посадкой деревьев

Сотрудники органов внутренних дел Липецкой области присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия», который проходит в рамках акции «Лес Победы».

В районе силикатных озер города Липецка они посадили 4500 саженцев молодых деревьев. Помимо полицейских, в мероприятии приняли участие сотрудники управления Росгвардии по Липецкой области и регионального управления лесного хозяйства.

Данная акция стала вкладом липецких правоохранителей в озеленение и благоустройство родного города. В будущем, посаженные зеленые деревья вырастут и будут радовать своим видом жителей и гостей Липецка.

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» инициирован более пяти лет назад и участие областных стражей порядка в этом проекте стало доброй традицией, а также знаком памяти героев Великой Отечественной войны, отдавшим свои жизни ради сохранения мира на родной земле.