Региональный гастробренд может появиться в Липецкой области. Над его созданием трудятся полуфиналистки Всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Олеся и Анна Новиковы, сообщает региональное управление культуры и туризма.

Мать и дочь хотят создать линейку региональных блюд, чтобы Липецкую область включили в гастрономическую карту России, повысив тем самым туристическую привлекательность региона. Сейчас семья занимается поиском старинных рецептов, которые бытовали именно в Липецкой области. «Мне часто клиенты задают вопрос: «Есть ли у вас исконно липецкие блюда, которые я больше нигде не попробую?». И я не знала, что предложить путешествующим гурманам. В Липецкой области пока не так много интересных гастробрендов. Чтобы они появились, нужно популяризировать местные блюда в ресторанах и отелях региона. Важно, чтобы все рестораторы примкнули к этой работе», – считает Олеся Новикова.

Аутентичные блюда и напитки липчанки ищут в кулинарных экспедициях по региону. По их мнению, гастрономическим брендом Липецкой области может стать белый елецкий квас, таранчук, представляющий собой томлёное в квасе мясо с луком и чесноком, или старорусские бобышки, которые готовят в основном в Добровском районе. Это оладьи, которые подают со сладким соусом из халвы. Рецепт этого блюда многие хозяйки берегут как семейную реликвию. На основе халвы Олеся Новикова разработала оригинальный рецепт сладкого напитка, который назвала «Липецкие грязи».

«Он делается очень просто. Разбивается халва блендером. Немного томится на медленном огне с водой. Затем остывает, туда добавляется молоко, мороженое со льдом и кофе. Получается очень питательный и вкусный коктейль. Сейчас я продолжаю разрабатывать блюда региональной кухни. Набралось 15 рецептов: молочный поросёнок Добровского района, измалковский курник, жареные данковские караси, окрошка с вяленой рыбой и многие другие вкусности, которые могут привлечь туристов со всего мира. Есть ведь в Италии винные карты регионов, сырные. Почему бы не сделать гастрономический туризм Липецкой области более привлекательным», – считает Олеся.