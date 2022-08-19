Вчера утром сотрудники липецкого «Лесопожарного центра» прибыли в Рязанскую область для помощи в ликвидации природных пожаров. В окрестности посёлка Голованово Клепиковского района направлена команда из пяти пожарных, а также авторазливочная станция АРС-14 на базе ЗИЛ-131 и малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ.

Как сообщает региональное управление лесного хозяйства, сегодня утром липчане приступили к тушению лесного пожара в Рязанской области. Совместными усилиями с местными пожарными верховой пожар ликвидировали и сняли угрозу возгорания населённого пункта.

В Рязанской области действует пять очагов природных пожаров, в общей сложности огонь прошёл 800 гектаров. Всего на тушении природных пожаров в регионе задействовано 347 человек и 125 единиц техники. Липецкие пожарные продолжат работать в Рязанской области до тех пор, пока будет нужна их помощь.

«Липецкие лесные пожарные имеют хорошее оснащение и внушительный опыт работы. Они всегда готовы прийти на помощь. И в целом наш регион никогда не остаётся в стороне в трудной ситуации», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.