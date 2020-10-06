Липецкие пожарные тушат огонь и защищают от стихии сёла в Воронежской области

Липецкие пожарные участвуют в ликвидации лесных пожаров в Воронежской области, а также защищают от огня населённые пункты. Тяжёлая обстановка в соседнем регионе сложилась в конце сентября: начали гореть леса, были зафиксированы множественные переходы огня на хозяйственные постройки и дома, существовала угроза жизни и здоровью населения. На территории Воронежской области установился V класс пожарной опасности. Это означает, что огонь выходит из-под контроля за считанные мгновения. Сильные порывы ветра моментально разносят пламя на большие расстояния. В регионе был введён режим чрезвычайной ситуации.

В помощь воронежцам липецкие пожарные выдвинулись в ночь 27 сентября. Аэромобильная группировка первого эшелона защищала от огня село Новоподклетное Рамонского района. После стабилизации обстановки на этой территории пожарные вернулись в Липецк, но уже 1 октября вновь отправились выполнять свой служебный долг в Павловский район Воронежской области. Под угрозой было село Николаевка, где липецкие пожарные предотвратили распространение огня на жилые строения.

Сегодня липчане спасают от пожаров село Новая Усмань. Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются, обстановка остаётся напряжённой.

«Безопасность населения – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.