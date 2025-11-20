Липецкие практики дополнительного образования получили высокую оценку на федеральном уровне

Педагоги Липецкой области приняли участие в XII Всероссийском совещании работников сферы дополнительного образования детей, где представили собственные успешные наработки.

В рамках совещания на круглом столе «Школьные театры: взгляд в будущее с опорой на традиции» с докладом выступили сотрудники Центра дополнительного образования Липецкой области. Коллегам из других регионов презентовали уникальную практику сотрудничества с государственным академическим театром драмы им. Л.Н. Толстого. Результатом этого партнерства стал новый проект – театрально-образовательный центр «Дебют». Главное его отличие от стандартных школьных театров – это полное погружение в профессиональную среду. Занятия на настоящей сцене ведут действующие артисты и режиссеры, а студийцы уже получают приглашения в полноценные постановки и кинопроекты.

Еще одним ярким примером липецкого опыта, вызвавшим интерес у педагогического сообщества, стало масштабное развитие школьных спортивных клубов (ШСК). На сегодняшний день в регионе успешно функционируют 250 таких клубов, включая сельские школы и учреждения для детей с ОВЗ и инвалидностью. Более 30 тысяч детей занимаются по 47 видам спорта, что является реальным воплощением принципа «Успех каждого ребенка».

Совещание продолжит свою работу. 20 ноября в онлайн-формате запланирована региональная конференция, посвященная анализу текущих результатов и планированию развития системы допобразования детей до 2030 года.