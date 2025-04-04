Липецкие практики поддержки ветеранов СВО и их родных представлены в Госсовете

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Александр Рябченко принял участие в первом заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей.

Это новая, 22-я комиссия Госсовета, созданная 10 марта Указом Президента России Владимира Путина. В своем вступительном слове помощник Президента, Секретарь Госсовета Алексей Дюмин подчеркнул, что задачи новой комиссии – координация усилий федеральных и региональных органов власти, повышение эффективности мероприятий в субъектах страны, отработка вопросов по поддержке ветеранов СВО и их родных – от оказания медицинской помощи до реабилитации, трудоустройства и адаптации к мирной жизни.

«Наша задача – обеспечить на всей территории России и для всех без исключения ветеранов СВО гарантированный единый базовый объём мер поддержки. И комиссия Госсовета должна стать площадкой для его выработки», – сказал Алексей Дюмин.

Александр Рябченко доложил о практиках поддержки ветеранов СВО и их родных в Липецкой области, в частности о работе Фонда «Защитники Отечества». Главный офис находится в центре Липецка. В комфортных условиях можно получить помощь юриста, адвоката, нотариуса, психолога, обратится в органы соцзащиты, центр занятости, соцфонд, комиссию МСЭ, МФЦ. К каждому ветерану и члену семьи – индивидуальный подход, постоянное сопровождение и проактивное информирование о мерах поддержки.

В настоящее время вниманием соцкураторов фонда охвачено 98% семей бойцов. С жителями муниципалитетов связь поддерживается по ВКС минимум раз в две недели или чаще, если требуется. С октября 2022 года рассмотрено около 50 тысяч обращений. 98% исполнено. С июня 2023 года Фонд «Защитники Отечества» работает с вернувшимися с СВО бойцами, их родными, а также семьями погибших. За это время поступило больше 13 тысяч запросов, помощь оказана в 88% случаев.

В работе с ветеранами особое внимание уделяется реабилитации, соцадаптации, помощи с трудоустройством. Отслужившие защитники могут вернуться на прежние места работы, которые за ними сохраняют на время военной службы. Или же при желании сменить род занятий. Для этого в Липецкой области разработано несколько карьерных траекторий, в рамках которых защитники могут получить новую профессию или же стать индивидуальными предпринимателями. На особом контроле – чтобы на новом месте ветеран имел достойную оплату труда.