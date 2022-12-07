Региональный центр инжиниринга и кластерного развития (РЦИ и КР) Липецкой области представил успешный опыт сотрудничества с производственными предприятиями в Министерстве экономического развития РФ. Его деятельность отмечена в числе трех лучших практик инжиниринговых центров России.

В 2022 году центр оказал 136 услуг 128 получателям поддержки. По словам экспертов, партнерство с ним в Липецкой области дает реальный эффект: на 50% увеличился общий объем выручки компаний, на 15% возросли налоговые отчисления в бюджет региона, на 178 рабочих мест увеличилась среднесписочная численность, 10 предпринимателей отмечены благодарностью правительства региона.

Так, липецкий завод «Прицепцентр», которому РЦИ оказал несколько комплексных услуг, вышел на второе место в РФ по производству прицепов. Осуществляет экспортные поставки в Беларусь и Казахстан. Активно развиваются новые договорные кооперационные связи с предприятиями региона – ООО «РАРМА», ООО «Стальсоюз» и другими.

Активно пользуется услугами РЦИ и КР Липецкой области и металлообрабатывающая компания «Рарма». Выручка предприятия увеличилась в 16 раз, освоено производство продукции для дачного\садово-паркового хозяйства. Установлены новые кооперационные связи с предприятиями региона: ООО «Форвард», ООО «Прицепцентр», ПАО «ГКЗ» и другими. Все это способствует, в том числе, и созданию новых рабочих мест в регионе.

В ближайшее время в Липецкой области будет официально открыт Центр импортозамещения и развития опережающих технологий. Он разместится на базе центра «Мой Бизнес». Его специалисты окажут помощь бизнесу в решении таких вопросов, как поиск альтернативных поставщиков сырья, оборудования и комплектующих для производства экспортируемых товаров; свод потребностей и предложений малого и среднего бизнеса в целях импортозамещения; локализация производств; технологическая модернизация производств и развитие инновационной деятельности; продвижение товаров и услуг на региональном и межрегиональном рынках; расширение кооперационных связей.

«Мы готовы помогать нашим предпринимателям по всем направлениям их производственной деятельности. Это анализ рынка для выпуска новых видов продукции, помощь в поиске инвестиций, проведение аудитов, разработка планов модернизации производства, изготовление проектно-конструкторской документации, инструментальной оснастки и моделей. Особое внимание мы уделяем организации помощи при сертификации и декларировании продукции, маркетинговой поддержке при выводе ее на рынок», – отметил начальник регионального центра инжиниринга и кластерного развития Липецкой области Александр Шацких.

Узнать о всех мерах поддержки, которые предлагает центр можно уже сейчас по номеру горячей линии 8-800-301-7675. Региональный центр инжиниринга и кластерного развития является структурным подразделением АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которого стали правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. В регионе постоянно прорабатываются новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую».