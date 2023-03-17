Свыше 2,5 тысячи пользователей Липецкой области зарегистрировались на Цифровой платформе МСП.РФ за первый год ее работы. Это субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и планирующие открыть свой бизнес физические лица.

Как сообщили в центре «Мой бизнес» Липецкой области, «Цифровая платформа» – один из федеральных проектов, составляющих нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Цель ее создания – предоставить каждому предпринимателю в нашей стране возможность дистанционно получать необходимые ему меры поддержки и иметь доступ к специальным сервисам вне зависимости от места нахождения. Одна из приоритетных задач – сделать Цифровую платформу не только проактивным помощником бизнеса, но и основным, эффективным механизмом обратной связи предпринимателей с государством», – подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Липчане интересовались на Цифровой платформе льготным лизингом, кредитными программами, а также другими мерами господдержки. В целом жители региона воспользовались сервисами, продуктами и контентом МСП.РФ 17382 раза, из которых 5066 касались юридически значимых сервисов: заявок на меры поддержки, льготных лизинговых и кредитных программ. «Запуску Цифровой платформы предшествовал большой этап работы, в ходе которого мы вместе с предпринимателями определили приоритетные услуги для цифровизации. В числе наиболее востребованных сервисов – «Региональные меры поддержки». Для его интеграции в МСП.РФ нам пришлось увязать Цифровую платформу с более чем 30 региональными информационными системами для поддержки предпринимателей», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сегодня на МСП.РФ представлено 22 оцифрованных продукта от Липецкой области. В настоящее время идет работа по упрощению процедуры получения поддержки в регионах через Цифровую платформу. Уже утверждены первые пять стандартов предоставления наиболее масштабных мер, они включают единые условия, сроки и наборы документов для всех субъектов РФ. В 2023 году количество таких стандартов должно увеличиться до 20.

Одним из самых популярных у липецких предпринимателей стал новый сервис «Проверка контрагента». С начала года им воспользовались 334 раза. Запущенный в декабре Цифровой профиль предпринимателя еще больше расширяет возможности малого и среднего бизнеса, упрощая как доступ к сервисам, так и процедуры получения поддержки и услуг.

Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Сервисы и услуги стали доступны пользователям на МСП.РФ в феврале 2022 года. Создание и развитие платформы предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнес-сообществом стала одним из серьезных факторов в процессе выработки дополнительных мер поддержки предпринимательства. В Липецкой области постоянный диалог помогает более тесному сотрудничеству всех заинтересованных сторон, налаживанию доверительных отношений и повышению эффективности в работе правительства по привлечению инвестиций в экономику региона», – считает губернатор Игорь Артамонов.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях липецкие предприниматели могут узнать в центре «Мой бизнес». Здесь работает горячая линия «Мой бизнес», где можно получить всю необходимую информацию по телефону 8 (800) 301-76-75. Кроме того, ознакомиться с актуальной информацией о мерах поддержки бизнеса можно на портале Мойбизнес48.рф.