По результатам визита липецкой делегации в Нижний Новгород заключено соглашение о сотрудничестве между Региональным центром инжиниринга и кластерного развития, входящего в состав центра «Мой бизнес» Липецкой области, и нижегородским Центром импортозамещения. Сотрудничество направлено на развитие в сфере импортозамещения и опережающих технологий.

Теперь липецкий бизнес может воспользоваться онлайн-сервисами для развития кооперационных связей с производителями одного из крупнейших промышленных регионов страны. Среди сервисов: электронная шпаргалка с каталогом продукции, которую можно произвести или поставить в разные регионы нашей страны, а также электронная площадка для интеграции импортозамещения с ERP-системами предприятий. Сервисы доступны здесь.

«Сотрудничество с регионами России в сфере импортозамещения позволит не только закрыть текущие запросы производителей в выпадающих комплектующих, но и даст мощный импульс в развитии опережающих технологий в нашей стране», — отметил начальник Регионального центра инжиниринга и кластерного развития Александр Шацких.

В ближайшее время состоится онлайн-встреча представителей липецких предприятий с разработчиками электронных сервисов из Нижнего Новгорода, на которой будут представлены возможности цифровых платформ и проведено обсуждение участия компаний Липецкой области в межрегиональной кооперации.