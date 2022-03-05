Липецкая региональная благотворительная общественная организация «Вместе делаем добро» совместно с предпринимательским сообществом региона организуют сбор средств на обеспечение беженцев из Донецка и Луганска, прибывших в Липецкую область, товарами и предметами первой необходимости. Все необходимые реквизиты для перевода средств и контакты для связи размещены на сайте Фонда «Вместе делаем добро». Узнать подробности также можно по номеру телефона: 8-962-350-02-23.

Всего на территории региона сейчас проживает около 600 человек, приехавших из Донбасса. Они поселились в пансионатах «Клён» и «Лесная сказка». Семьи обеспечены питанием, лекарствами, средствами гигиены. С ними регулярно встречаются волонтёры, спрашивают, чего не хватает и оказывают необходимую помощь.