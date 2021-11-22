Центр поддержки экспорта Липецкой области при поддержке Школы экспорта РЭЦ организовал проведение завершающего модуля региональной акселерационной программы «Экспортный форсаж». Она разработана Школой экспорта РЭЦ для субъектов малого и среднего предпринимательства и охватывает весь цикл экспортного проекта – от обучения, консультирования, поиска рынка и партнера до продвижения компании и продукта за рубежом.

Программа состояла из шести образовательных модулей и комплекса услуг по консультационной поддержке на всех этапах реализации. Всего в ней приняли участие представители 12 малых и средних предприятий Липецкой области, которые прошли предварительную диагностику экспортного потенциала и были допущены Российским экспортным центром к участию. Они представляют разнообразные отрасли – производство медицинский инструментов и оборудования, металлоконструкций, электротехнической и осветительной продукции.

Темой состоявшегося модуля были «Переговоры и заключение контракта». Федеральный сертифицированный тренер Школы экспорта Российского экспортного центра из Москвы Елена Герчикова в рамках интерактивного курса обучила участников технике ведения переговоров, а также тому, как подготовиться и провести выставочно-ярмарочные мероприятия и международные переговоры. С завершением обучения участников поздравил руководитель Центра поддержки экспорта Липецкой области, первый вице-президент Липецкой торгово-промышленной палаты Василий Гольцов. Все участники с благодарностью высказались в адрес организаторов, отметив актуальность и востребованность полученной информации, которая повлияла на эффективность их экспортной деятельности. Им торжественно вручили именные сертификаты АНО ДПО Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» за участие в акселерационной программе «Экспортный форсаж».

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области («ЦПЭ Липецкой области») создан администрацией Липецкой области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Он работает с 2017 года.

«Наращиванию экспорта уделяется особое внимание, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере».